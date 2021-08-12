Бинотто выразил надежду, что Джовинацци останется в «Альфа Ромео»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил надежду, что Антонио Джовинацци сохранит место в «Альфа Ромео» в следующем сезоне. Контракт Джовинацци истекает по итогам нынешнего сезона.
«Этот год сложился тяжелее для пилотов Академии «Феррари», но стоит дать ребятам больше времени для роста. Первый сезон Мика Шумахера заключается в получении опыта, без давления, и мы ведём переговоры с «Хаасом», чтобы продолжить сотрудничество и в следующем году.
Джовинацци является нашим резервным пилотом и первой альтернативой, если кто-то неожиданно не сможет принять участие в Гран-при. Он с каждым годом демонстрирует прогресс, и, надеюсь, он останется в «Альфа Ромео», поскольку заслуживает этого», — приводит слова Бинотто La Gazzetta dello Sport.
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