Расселл: приятно получать похвалу от таких людей, как Алонсо
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что ему было очень приятно получить слова похвалы от двукратного чемпиона мира, пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Ранее испанец сказал, что он был впечатлён выступлениями Расселла в составе «Уильямса».
«Я слышал о похвале от Алонсо из СМИ. Но для меня действительно многое значит услышать подобное от Фернандо. Он один из величайших гонщиков всех времён. Я видел статистику, согласно которой ему не хватило десяти очков или около того, чтобы завоевать намного больше титулов. Два чемпионата мира — это большое достижение, но он был очень близок к большему. Так что всегда приятно, когда тебя хвалят такие гонщики, как он, которых ты безмерно уважаешь», — приводит слова Джорджа Расселла GrandPX.
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