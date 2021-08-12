Расселл: приятно получать похвалу от таких людей, как Алонсо

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что ему было очень приятно получить слова похвалы от двукратного чемпиона мира, пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Ранее испанец сказал, что он был впечатлён выступлениями Расселла в составе «Уильямса».

«Я слышал о похвале от Алонсо из СМИ. Но для меня действительно многое значит услышать подобное от Фернандо. Он один из величайших гонщиков всех времён. Я видел статистику, согласно которой ему не хватило десяти очков или около того, чтобы завоевать намного больше титулов. Два чемпионата мира — это большое достижение, но он был очень близок к большему. Так что всегда приятно, когда тебя хвалят такие гонщики, как он, которых ты безмерно уважаешь», — приводит слова Джорджа Расселла GrandPX.