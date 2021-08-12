Ферстаппен: у меня ноль штрафных баллов. думаю, это о многом говорит

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что он не считает себя излишне агрессивным гонщиком на трассе.
«Я просто участвую в гонках. Я не веду себя агрессивно. Конечно, я не позволяю людям легко меня обходить. Я всегда буду стараться усложнить им задачу, ставя их в трудное положение.
Но я думаю, что хорошо понимаю, как позиционировать машину на трассе и я не участвовал в том, чтобы кто-то сходил с дистанции. В конце концов, у меня ноль штрафных баллов. думаю, это о многом говорит.
Я на протяжении всей карьеры был неуступчивым. Но в последние несколько лет я не исповедую агрессивный подход. Я просто усложняю жизнь соперникам. Но вы не всегда держите ситуацию под контролем, когда в вас врезается кто-то другой», — приводит слова Макса Ферстаппена The Race.
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