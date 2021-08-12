«Ямаха» отстранила Виньялеса от Гран-при Австрии за манипуляции с мотором

Команда MotoGP «Ямаха» объявила об отстранении Маверика Виньялеса от Гран-при Австрии. Причиной стали действия гонщика с мотором его мотоцикла во время Гран-при Штирии, которые могли привести к серьёзным последствиям.

«Команда отстранила пилота из-за необъяснимых манипуляций с мотоциклом на Гран-при Штирии. Действия пилота могли привести к существенным повреждениям мотора, что повлекло бы риски для него самого и, возможно, для всех остальных пилотов.



На Гран-при Австрии его не будет заменять другой гонщик. Дальнейшие решения будут приниматься после расследования ситуации и переговоров между командой и пилотом», — гласит заявление команды на официальном сайте MotoGP.

Напомним, Виньялес должен покинуть команду по окончании сезона.