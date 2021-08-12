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Никита Мазепин рассказал о целях «Хааса» на сезон-2022

Никита Мазепин рассказал о целях «Хааса» на сезон-2022
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от сезона-2022.

«Я стараюсь быть сдержанным в своих ожиданиях и амбициях, потому что нужно приложить максимум усилий и быть уверенным, что твои ожидания не слишком завышены. Иногда, когда завышаешь ожидания, слишком сильно стараешься, что приводит к худшим результатам.

Думаю, будет нелегко, потому что девять других команд тоже не спят. Все хотят получать очки и бороться за позиции в Кубке конструкторов. Это сложно, но я уверен, что в следующем году мы прибавим. В этом наша цель. Уверен, что в какой-то момент мы начнём бороться за очки», — приводит слова Мазепина GPFans.

В нынешнем сезоне «Хаас» не набрал ни одного очка и после первой половины сезона является единственной командой с нулём в графе заработанных очков.

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