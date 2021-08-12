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«Астон Мартин» отказался от апелляции на решение стюардов по дисквалификации Феттеля

«Астон Мартин» отказался от апелляции на решение стюардов по дисквалификации Феттеля
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Команда «Астон Мартин» приняла решение отказаться от идеи подачи апелляции на решение Международной автомобильной федерации оставить в силе дисквалификацию Себастьяна Феттеля на Гран-при Венгрии.

«Рассмотрев нашу позицию и отметив, что вердикт стюардов ФИА признал наличие новых доказательств проблем с топливной системой, мы, несмотря на это, отзываем апелляцию, поскольку считаем, что это перевешивает выгоду от слушаний», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Напомним, на первой апелляции «Астон Мартин» пытался доказать, что на машине Себастьяна Феттеля произошёл сбой в топливной системе, из-за которого возникли проблемы с перерасходом топлива. В связи с этим после финиша гонки из автомобиля не удалось взять необходимый литр топлива для анализа. Однако стюарды приняли решение отклонить апелляцию и оставить дисквалификацию Себастьяна Феттеля в силе.

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