Директор ГП Нидерландов призвал фанатов из своей страны отнестись к Хэмилтону с уважением

Бывший пилот Формулы-1, а ныне директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс призвал болельщиков из своей страны проявить должное уважение к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. В следующем месяце этап «Королевских гонок» пройдёт как раз в Нидерландах.

«Спорт должен объединять людей. Мы не должны допускать хулиганских ситуаций, как в футболе. Конечно, эмоции — неотъемлемая часть нашей жизни. Нельзя превратить фаната «Аякса» в болельщика «Фейеноорда» или наоборот. Логично, что у каждого свои предпочтения, но давайте всё будем решать цивилизованно. Так мы сможем удивить Хэмилтона своим спортивным мастерством и гостеприимством», — приводит слова Ламмерса NU.



Ранее популярный британский телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал Хэмилтона за поведение во время Гран-при Венгрии.