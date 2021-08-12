Директор ГП Нидерландов призвал фанатов из своей страны отнестись к Хэмилтону с уважением

Бывший пилот Формулы-1, а ныне директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс призвал болельщиков из своей страны проявить должное уважение к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. В следующем месяце этап «Королевских гонок» пройдёт как раз в Нидерландах.
«Спорт должен объединять людей. Мы не должны допускать хулиганских ситуаций, как в футболе. Конечно, эмоции — неотъемлемая часть нашей жизни. Нельзя превратить фаната «Аякса» в болельщика «Фейеноорда» или наоборот. Логично, что у каждого свои предпочтения, но давайте всё будем решать цивилизованно. Так мы сможем удивить Хэмилтона своим спортивным мастерством и гостеприимством», — приводит слова Ламмерса NU.
Ранее популярный британский телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал Хэмилтона за поведение во время Гран-при Венгрии.
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