Тото Вольф назвал команды, которые смогут бороться за титул Формулы-1 в 2022 году
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о командах, которые смогут побороться за победу в следующем сезоне чемпионата мира Формулы-1.
«Нам нужна «Феррари». Это должен быть чемпионат, в котором за победу будут бороться четыре или пять команд, и «Феррари» должна быть среди них. В этой команде хороший состав пилотов. Они прибавили после прошлого года, и я ожидаю, что в следующем они будут бороться за титул вместе с нами.
Надеюсь, что конкуренцию будут составлять также «Ред Булл», «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин», может, кто-то ещё. Это сделает чемпионат гораздо интереснее для зрителей», — приводит слова Вольфа Daily Express.
Ранее Вольф подвёл итоги выступления «Мерседеса» в первой половине сезона Формулы-1.
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