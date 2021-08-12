Хаккинен: Боттас не получает того признания, которого заслуживает

Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о гонщике «Мерседеса» Валттери Боттасе.
«Как же всё-таки много нужно для успеха в Формуле-1! Это одна из причин, почему я так внимательно слежу за чемпионатом. Поэтому, когда я вижу некоторые несправедливые комментарии в отношении Валттери Боттаса, хочется поделиться своим мнением на этот счёт. Я прекрасно знаю, что значит противостоять лучшим гонщикам поколения — в моём случае это был Айртон Сенна. Кроме того, я работал с очень сильными напарниками на протяжении всей карьеры. Все они были очень быстрыми, целеустремлёнными и способными гонщиками Формулы-1.
С тех пор как Валттери перешёл из «Уильямса» в «Мерседес», он никогда не прекращал тренироваться, учиться и развиваться. С «Уильямсом» он девять раз финишировал на подиуме и помогал команде занимать третье место в Кубке конструкторов два года подряд. Но в «Мерседесе» он понял, что это совершенно другой уровень и совсем иной вызов.
Самый грозный соперник для Боттаса — это его напарник Льюис. И было действительно удивительно видеть, как он сохранял спокойствие и продолжал работать, несмотря на трудности и лёгкую критику.
Существует популярный миф, что побеждает тот, у кого лучшая машина. Но в Формуле-1 ничего лёгкого нет. А ещё сложнее, когда рядом в гараже с тобой находится многократный чемпион мира. Вот почему я уверен, что Боттас не получает того признания, которого заслуживает за проделанную им работу», — приводит слова Хаккинена Motorsport Espana.
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