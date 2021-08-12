«Если меня этого лишат, я умру». Фернандо Алонсо рассказал о своём стиле вождения
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Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о своём стиле вождения.
«Мой стиль вождения предполагает, что я всегда делаю резкое движение рулём в середине поворота, а затем переключаю внимание на передние шины. Если руль становится мягче, значит, они теряют сцепление с дорогой, а если жёстче, то сцепления слишком много. В таких случаях нужно быть готовым к тому, что начнёт смещаться задняя ось.
Обычно я чувствую машину за счёт рук. Если меня этого лишат, я умру. У других всё может быть иначе, но я беззащитен, когда не чувствую передних колёс. Я просто не понимаю, как поведёт себя машина», — приводит слова Алонсо GPblog со ссылкой на его интервью, которое он дал для канала SoyMotor в YouTube.
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