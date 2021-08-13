Комментатор Ф-1: Алонсо злится на Хэмилтона. Если он сможет ему помешать, то сделает это

Нидерландский комментатор Формулы-1 Джек Плой поделился мнением о британском гонщике команды «Мерседес» Льюисе Хэмилтоне.

«В Голландии Льюис, возможно, не самый любимый пилот из-за всего того, что у него было с Максом Ферстаппеном. Но чтобы стать чемпионом мира, можно и исполнить роль плохого парня. Совсем не обязательно быть хорошим. Должен ли Макс с кем-то быть вежливым? Да ничего подобного! Он должен взять титул любой ценой», — приводит слова Плоя GPblog со ссылкой на его интервью для Motorsport Nederland.

Плой также высказался о взаимоотношениях между Льюисом и пилотом «Альпин» Фернандо Алонсо.

«Алонсо злится на Хэмилтона. Эти двое, как огонь и вода. Поэтому Алонсо думает: «Если я смогу помешать Хэмилтону, то сделаю это», — сказал Джек.