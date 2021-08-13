Деймон Хилл: выбрал бы себе в напарники взрослого Фернандо Алонсо

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл рассказал, кого бы выбрал себе в роли напарника из современной Формулы-1.



«Кого бы я выбрал своим напарником? Скажу честно, Фернандо Алонсо оказался бы в моём списке. Эстебан Окон восхвалял его после победы в Венгрии и отмечал, как здорово работать с Фернандо. Думаю, с ним было трудно работать, когда он был молод, невероятно быстр и конкурентоспособен, но мы люди и мы все учимся. Я бы точно выбрал взрослого Алонсо.



Хэмилтон? Моя карьера всегда двигалась вперёд за счёт напарников, с которыми я работал. Ален Прост, Айртон Сенна, Найджел Мэнселл, Дэвид Култхард и Жак Вильнёв. Хочется ориентироваться на лучших, чтобы понять, можешь ли ты их победить. Я не был напарником Михаэля Шумахера, но сражался с ним на равных машинах. Так что могу оценить свой уровень на его фоне. Не знаю, как сравнивать себя с Хэмилтоном. Думаю, он бы меня регулярно уничтожал», — приводит слова Хилла PlanetF1.