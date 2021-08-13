Сидоркова рассказала, кто из пилотов Формулы-1 отправил ей письмо со словами поддержки

Российская гонщица W-Series Ирина Сидоркова рассказала о своём отношении к хейту в соцсетях.
«Каких-то особенных сложностей нет. Определённый хейт в соцсетях. Почему-то особенно этим славятся наши соцсети. Тут я даже завидую девочкам из других стран — насколько сильную эмоциональную поддержку они получают в случае неудач. Но, во-первых, это не относится к моим болельщикам — они самые суперские и в горе, и в радости. А во-вторых, я просто не замечаю хейт. Мне всё равно, а непотребности, неадекватность и буллинг в своих сетях сразу блокирую. Для меня имеет значение исключительно мнение специалистов и моих наставников.
Кстати, очень приятно было на днях получить в личку письмо от Валттери Боттаса со словами поддержки. Вот когда мои наставники говорят, что я тут совсем «ни гу-гу», это меня очень расстраивает. Я делаю выводы и начинаю ещё больше пахать в соответствии с моими возможностями. К сожалению, они у меня ограниченные в плане бюджета. Что касается бытовых моментов, то можно, пожалуй, отметить, что автодромы строят всё же больше для мужчин. Некоторые особенности женского организма проектировщики пока в расчёт берут весьма ограниченно. Но это тоже можно пережить!» — приводит слова Сидорковой «Спорт-экспресс».
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