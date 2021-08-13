Стали известны подробности отстранения пилота «Ямахи» Виньялеса от Гран-при Австрии

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на предыдущей гонке, Гран-при Штирии, сообщает The Race. По информации источника, на финише гонки пилот агрессивно работал с оборотами двигателя, в том числе на пит-лейн.



Такое поведение продолжалось на протяжении трёх последних кругов гонки. Маверик проезжал стартовую прямую на пятой передаче, а не на шестой, как это требуется. Из-за этого он ехал на пять секунд медленнее. Кроме того, Виньялес пытался превысить предельное число оборотов, что могло привести к поломке двигателя.



Виньялес пропустит гонку в Австрии по решению команды. Пока неизвестно, продолжит ли он выступать за команду в оставшихся гонках сезона.

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