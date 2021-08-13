Стали известны подробности отстранения пилота «Ямахи» Виньялеса от Гран-при Австрии
Поделиться
Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на предыдущей гонке, Гран-при Штирии, сообщает The Race. По информации источника, на финише гонки пилот агрессивно работал с оборотами двигателя, в том числе на пит-лейн.
Такое поведение продолжалось на протяжении трёх последних кругов гонки. Маверик проезжал стартовую прямую на пятой передаче, а не на шестой, как это требуется. Из-за этого он ехал на пять секунд медленнее. Кроме того, Виньялес пытался превысить предельное число оборотов, что могло привести к поломке двигателя.
Виньялес пропустит гонку в Австрии по решению команды. Пока неизвестно, продолжит ли он выступать за команду в оставшихся гонках сезона.
Комментарии
- 13 августа 2021
-
12:55
-
11:44
-
10:48
-
09:49
-
00:05
- 12 августа 2021
-
22:25
-
21:22
-
20:06
-
18:52
-
18:00
-
16:22
-
15:54
-
13:44
-
11:50
-
10:56
-
09:54
- 11 августа 2021
-
23:54
-
23:19
-
22:21
-
21:03
-
19:40
-
18:07
-
16:52
-
15:57
-
15:02
-
13:58
-
12:57
-
11:04
-
09:54
-
00:36
- 10 августа 2021
-
23:30
-
23:16
-
22:51
-
21:09
-
19:40
Партнерский контент