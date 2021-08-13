Алонсо: победил бы 23-летнего себя одной рукой

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо в очередной раз заявил, что не считает проблемой свой возраст.
«Есть ощущение, что мы немного запутались в вопросах возраста и скорости. Мы не на «Тур де Франс», не на Олимпийских играх и не на футбольном поле, где пик наступает в 23 года. Если бы я сражался против себя 23-летнего, то победил бы его одной рукой. В Формуле-1 всё работает иначе. Нельзя сказать, что чем ты моложе — тем быстрее. В автоспорте всё работает иначе.
Некоторые хотят наблюдать за появлением новых звёзд и избавиться от тех, кого мы видим каждый уик-энд. Но я выступаю давно. Если речь идёт о Формуле-1, то отлично, если нет, то я буду принимать новые вызовы, чтобы стать самым многогранным пилотом в истории автоспорта», — приводит слова Фернандо Алонсо Autosport.
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