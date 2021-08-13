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Ньюи рассказал, какую пользу «Ред Булл» принёс приход Переса в команду

Ньюи рассказал, какую пользу «Ред Булл» принёс приход Переса в команду
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Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, чем с точки зрения технической составляющей оказался полезным приход в команду Серхио Переса.

«Комментарии пилотов всегда важны, и то, что Серхио пришёл к нам в этом году, принеся с собой опыт других команд, — очень полезно. Со времён Марка Уэббера и Дэвида Култхарда у нас не было гонщиков не из программы «Ред Булл», так что опыт других команд даёт нам другую точку зрения и свой вклад в сравнении с тем, что мы получаем от других парней.

Конечно, о поведении автомобиля нам говорят данные, сотни датчиков и так далее. Но именно пилот гораздо лучше объяснит, почему всё происходит именно так. А вам остаётся лишь связать комментарии гонщика с данными, полученными с датчиков», — приводит слова Ньюи F1i.

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