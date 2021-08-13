В «Ред Булл» не рассматривают вариант с заменой двигателя на машине Ферстаппена в Бельгии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда не будет использовать четвёртый двигатель на машине Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии, чтобы отбыть штраф за использование четвёртой силовой установки.



«Учитывая то количество этапов, что нам предстоит, вероятно, нам придётся использовать четвёртый двигатель на машинах Ферстаппена и Переса. Но Спа не входит в список вариантов для получения штрафа на стартовой решётке для Макса. Сначала мы хотим подождать и посмотреть, есть ли какие-то варианты со старым двигателем. Более того, сейчас у «Феррари» есть аналогичная проблема после аварии Леклера и Стролла, так что мы ведём разговоры с ФИА.



Нам нужно найти оптимальную трассу, чтобы мы могли использовать штраф и при этом догнать соперников. Я надеюсь, что вскоре мы получим исчерпывающую информацию по календарю на оставшуюся часть сезона, чтобы получить больше данных о наших возможностях», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.