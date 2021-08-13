Напарник Шварцмана Пиастри поставил перед собой задачу выиграть чемпионат

Юниор «Альпин» Оскар Пиастри высказался о выступлении в нынешнем сезоне Формулы-2, а также рассказал о целях на оставшуюся часть дистанции.



«Очень здорово удерживать лидерство в середине дистанции. Цель на конец сезона — попытаться выиграть чемпионат. На данный момент мы заслуженно лидируем. Иногда нам не везло, ведь мы были действительно быстры во время каждого гоночного уик-энда. Сейчас я точно знаю, что могу бороться за чемпионство. Как и любому гонщику, мне хотелось бы добиться ещё нескольких побед, а также продолжать показывать высокие результаты в квалификации. Было бы неплохо выиграть какую-то большую гонку, особенно после Сильверстоуна.



Думаю, нам не нужно менять подход, поскольку до сих пор нам всегда сопутствовал успех. Ещё несколько поул-позиций — и парочка побед пришлась бы куда кстати!» — приводит слова Пиастри пресс-служба «Альпин».



В нынешнем сезоне Формулы-2 Оскар Пиастри является лидером, опережая своего преследователя на пять очков.

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