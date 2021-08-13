Расселл: во время гонок богатые команды ещё больше выигрывают, а бедные — проигрывают

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл назвал отличие между квалификациями и воскресными гонками.

«Налицо большая разница между квалификациями и воскресными гонками. Машины реагируют на них по-разному. В квалификации шины новёхонькие и практически не нагреваются. Можно быть агрессивным. Да, температура со временем, конечно, повышается, но никогда не становится угрожающе высокой. А вот в гонке всё по-другому. Бак полон, необходимо постоянно следить за другими болидами. Температуры на пределе. Вот почему лучшие машины всегда уходят в отрыв.

А вот на чистом воздухе ездить приятно. Всё становится проще. Вы только посмотрите на тех, кто находится в середине пелотона. Если такие гонщика выдали отличную квалификацию и стартовали в топ-4, в самой гонке они всегда отставали. Впереди с запасом в 30 секунд всегда «Ред Булл» и «Мерседес». Во время гонок богатые команды ещё больше выигрывают, а бедные – проигрывают», — приводит слова Расселла Auto Motor und Sport.