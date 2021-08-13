Джордж Расселл назвал команды, которые будут в топ-5 в 2022 году

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от сезона-2022, который стартует при новом техническом регламенте, а также предположил, какие команды точно войдут в топ-5.
«Сможет ли новый технический регламент привести к изменениям в 2022 году? Я бы сказал, что на вершине окажется команда с сильными пилотами, чей уровень мотивации будет на пределе. Хотя мы и видели не раз раньше, как команды с огромными бюджетами ничего не добивались. Но кто знает, быть может, изменения в регламенте будут так велики. Ведь что-то подобное уже было в 2009 и 2014 годах. Но «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» будут в топ-5», – сказал Расселл.
«Уильямс», как мне кажется, наверстает позиции. В команде не бездельничают, вкладывают деньги туда, куда действительно нужно. Посмотрите, как за год мы прибавили при стабильном регламенте. «Уильямс» хочет побеждать. У этой команды есть амбиции. Вероятно, в следующем году побед ещё не будет. Но через несколько лет, может, они всё-таки придут», — приводит слова Расселла Auto Motor und Sport.
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