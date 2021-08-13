«Есть несколько вариантов». Марко — о кандидатах в «Ред Булл» на следующий сезон

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о гонщике команды Серхио Пересе, а также сообщил, когда австрийский коллектив может объявить имена пилотов на следующий сезон.

«Конечно, Серхио недоволен отставанием от Ферстаппена. Он пытался применять собственные настройки, а не использовать те, что есть у Макса, — они и впрямь могут быть не самыми простыми для гонщиков. И Макс совершенно не возражает против этого.

Что касается контрактов, то у нас есть несколько вариантов, но я не хочу называть имена. Мы намерены продолжить работу с четырьмя имеющимися у нас гонщиками. Возможно, в Спа или между первыми двумя гонками второй половины сезона мы объявим пилотов как для «Альфа Таури», так и для «Ред Булл», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на Motorsport-Magazin.

Соглашение Переса рассчитано до конца 2021 года. Останется ли он в команде на следующий сезон, пока неизвестно. Ранее сам Перес говорил, что рассчитывает подписать новый контракт с командой до Гран-при Бельгии.