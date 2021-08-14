Льюиса Хэмилтона жёстко раскритиковали за обращение с собакой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвергся критике после выхода сообщения о веганской диете своей собаки. Пост был размещён в «инстаграме» на странице бульдога Льюиса по кличке Роско. Сам Хэмилтон перешёл на подобную диету ещё несколько лет назад, а в прошлом году сообщил, что Роско вслед за хозяином также стал полноценным веганом.



«Мне нравится быть веганом. Я получаю все овощи и фрукты, которые только захочу. Люблю арбузы и ананасы. Сейчас я сбросил 5 кг и чувствую себя лучше, чем когда-либо», – говорится в подписи к фото от имени Роско.

Фото можно посмотреть на странице собаки Хэмилтона в "Инстаграме".

Многие пользователи посчитали неправильным подход Льюиса по исключению мясных продуктов из рациона Роско и оставили под соответствующим постом различные комментарии этому поводу:



«Не знаю-не знаю, но, по-моему, пёсик не выглядит уж слишком довольным».



«Собака – это плотоядное животное, а этот безумец кормит её овощами и фруктами».



«Льюис, собака должна есть мясо. Это же идиотизм!»



«Я надеюсь, что это всё неправда».