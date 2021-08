Сезон Формулы-1 может закончиться пятью Гран-при на Ближнем Востоке

Издание The Guardian поделилось информацией о возможном изменении календаря сезона-2021 «Формулы-1».



Гран-при Бельгии, Нидерландов и Италии должны остаться нетронутыми, однако проведение нескольких последующих этапов вызывает серьёзные опасения. В частности, гонки в Турции, Мексике, Бразилии и Японии, вероятно, будут отменены. Кроме этого, в Остине ситуация с коронавирусом стала очень серьёзной, что ставит под угрозу проведение этапа в США.



По информации The Guardian, проведение дополнительных гонок в Европе является маловероятным.



«Судьба титула может решиться в ходе мини-сезона из пяти гонок на Ближнем Востоке. Такой вариант всё больше кажется единственным для «Ф-1». Критически важным является то, что там платят за проведение гонок, а наличие или отсутствие зрителей не является проблемой», – рассказали в The Guardian.



Предполагается, что Гран-при Катара займет свободный слот 21 ноября, а Бахрейн проведет вторую гонку в этом году — возможно, на укороченной конфигурации. Обсуждается возможность организации двух этапов в Саудовской Аравии. Кроме этого, не исключено, что новая трасса в Джидде примет заключительную гонку сезона, а Гран-при Абу-Даби пройдёт раньше, чем планировалось.



«Формула-1» пока не объявляла об изменениях в календаре.



Официальный календарь гонок второй половины сезона-2021



Гран-при Бельгии — 29 августа

Гран-при Нидерландов — 5 сентября

Гран-при Италии — 12 сентября

Гран-при России — 26 сентября

Гран-при Турции — 3 октября

Гран-при Японии — 10 октября

Гран-при США — 24 октября

Гран-при Мехико (Мексика) — 31 октября

Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) — 7 ноября

Свободный слот — 21 ноября

Гран-при Саудовской Аравии — 5 декабря

Гран-при Абу-Даби — 12 декабря