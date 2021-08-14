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Сезон Формулы-1 может закончиться пятью Гран-при на Ближнем Востоке

Сезон Формулы-1 может закончиться пятью Гран-при на Ближнем Востоке
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Издание The Guardian поделилось информацией о возможном изменении календаря сезона-2021 «Формулы-1».

Гран-при Бельгии, Нидерландов и Италии должны остаться нетронутыми, однако проведение нескольких последующих этапов вызывает серьёзные опасения. В частности, гонки в Турции, Мексике, Бразилии и Японии, вероятно, будут отменены. Кроме этого, в Остине ситуация с коронавирусом стала очень серьёзной, что ставит под угрозу проведение этапа в США.

По информации The Guardian, проведение дополнительных гонок в Европе является маловероятным.

«Судьба титула может решиться в ходе мини-сезона из пяти гонок на Ближнем Востоке. Такой вариант всё больше кажется единственным для «Ф-1». Критически важным является то, что там платят за проведение гонок, а наличие или отсутствие зрителей не является проблемой», – рассказали в The Guardian.

Предполагается, что Гран-при Катара займет свободный слот 21 ноября, а Бахрейн проведет вторую гонку в этом году — возможно, на укороченной конфигурации. Обсуждается возможность организации двух этапов в Саудовской Аравии. Кроме этого, не исключено, что новая трасса в Джидде примет заключительную гонку сезона, а Гран-при Абу-Даби пройдёт раньше, чем планировалось.

«Формула-1» пока не объявляла об изменениях в календаре.

Официальный календарь гонок второй половины сезона-2021

Гран-при Бельгии — 29 августа
Гран-при Нидерландов — 5 сентября
Гран-при Италии — 12 сентября
Гран-при России — 26 сентября
Гран-при Турции — 3 октября
Гран-при Японии — 10 октября
Гран-при США — 24 октября
Гран-при Мехико (Мексика) — 31 октября
Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) — 7 ноября
Свободный слот — 21 ноября
Гран-при Саудовской Аравии — 5 декабря
Гран-при Абу-Даби — 12 декабря

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