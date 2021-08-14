Капито — о Расселле: он растёт под давлением

Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал, что помогает профессиональному росту Джорджа Расселла в нынешнем сезоне Формулы-1.



«Получая удар, Джордж становится только сильнее. Он растёт под давлением. Такое ощущение, что чем сильнее давление — тем лучше он выступает. Мы видели это в прошлом году, когда Расселл оказался в «Мерседесе». Сложно представить себе большее давление, чем в той ситуации, но Джордж выступил просто блестяще — таков его подход к работе.



При этом он очень честный и откровенный парень. Он не скрывает свои эмоции и не пытается выставлять что-то напоказ. Он такой, какой есть. Он командный игрок и не хочет подвести команду, а команда не хочет подводить его.



И Джордж демонстрирует действительно невероятный командный дух. Он и правда ставит команду на первое место. И это также отражается на рабочем процессе», – цитирует Капито F1i.