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Марко считает систему штрафов в Формуле-1 несправедливой

Марко считает систему штрафов в Формуле-1 несправедливой
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что считает нынешнюю систему штрафов в Формуле-1 несправедливой.

«Если бы не две последние гонки, то результат первой половине сезона был бы положительным. А потом всё пошло в негативном ключе. После двух ошибок «Мерседеса» нам пришлось задаться вопросом, справедлива ли текущая штрафная система. Возможно, систему графов стоит изменить.

Антонио Джовинацци получил стоп-энд-гоу за превышение скорости на пит-лейне. А Себастьяна Феттеля дисквалифицировали за нехватку топлива в баке, хотя оставшихся у него 0,3 литра было достаточно для проверки.

А вот мы получили два сломанных мотора из-за действий пилотов «Мерседеса», что нанесло нам серьёзный финансовый удар. У нас повреждений на € 3 млн, а найти их теперь не так легко.

Такие вещи могут сыграть решающую роль в титульной борьбе», — цитирует Марко Motorsport.

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