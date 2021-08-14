Виньялес прокомментировал своё отстранение от Гран-при Австрии

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес прокомментировал своё отстранение от участия в Гран-при Австрии.



«Мне очень грустно, потому что это весьма странная ситуация. Очень тяжело находиться в текущей ситуации, и мне сильно повезло, что в эти непростые времена рядом со мной есть люди, которые меня поддерживают.



Это был момент сильного разочарования, потому что первая половина гонки складывалась идеально, я вновь здорово начинал вторую половину сезона. Но потом всё пошло не так, и внутри я просто взорвался и не смог правильно перенаправить эти эмоции.



Приношу свои извинения «Ямахе», потому что на последних кругах действовал неправильно. И я хотел бы извиниться.



Я просто очень сильно хочу побеждать, но очень давно не испытывал этого чувства. Я пытался, но в итоге чувство разочарования заставило меня действовать неправильно. При этом я никогда не пытался подвергнуть кого-либо опасности.



Мы все очень давно знакомы, мы долго сотрудничаем, но последние несколько дней и правда дались мне очень непросто. Как уже сказал, я хотел бы извиниться перед «Ямахой», потому что не хотел, чтобы всё закончилось этим. Я просто хочу всегда выкладываться на 100 процентов: в данный момент переживаю сложные времена, но хочу вернуться, став только сильнее», — цитирует Виньялеса Motorsport Week.



Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на предыдущей гонке, Гран-при Штирии. На финише гонки пилот агрессивно работал с оборотами двигателя, в том числе на пит-лейн.