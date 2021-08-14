Ди Грасси выиграл первую гонку Формулы-Е в Берлине с отрывом в полторы десятые

В Берлине прошел 14-й и предпоследний этап сезона Формулы-Е. Победу в заезде одержал пилот «Ауди» Лукас ди Грасси. В то же время возглавлявший общий зачёт Ник де Врис закончил гонку на 22-й позиции.
Формула-Е. Берлин. Первая гонка
1. Лукас ди Грасси («Ауди-АБТ») – 38 кругов
2. Эдоардо Мортара («Вентури») +0,141
3. Митч Эванс («Ягуар») +5,499
4. Норман Нато («Вентури») +5,589
5. Джейк Деннис («БМВ-Андретти») +5,830
6. Жан-Эрик Вернь («Течита») +6,411
7. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +6,777
8. Макс Гюнтер («БМВ-Андретти») +7,562
9. Рене Раст («Ауди-АБТ») +7,798
10. Андре Лоттерер («Порше») +14,124.
Формула-Е. Положение в общем зачёте, топ-5
1. Ник де Врис – 95
2. Эдоардо Мортара – 92
3. Джейк Деннис – 91
4. Митч Эванс – 90
5. Робин Фряйнс – 89.
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