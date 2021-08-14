Ди Грасси выиграл первую гонку Формулы-Е в Берлине с отрывом в полторы десятые

В Берлине прошел 14-й и предпоследний этап сезона Формулы-Е. Победу в заезде одержал пилот «Ауди» Лукас ди Грасси. В то же время возглавлявший общий зачёт Ник де Врис закончил гонку на 22-й позиции.



Формула-Е. Берлин. Первая гонка



1. Лукас ди Грасси («Ауди-АБТ») – 38 кругов

2. Эдоардо Мортара («Вентури») +0,141

3. Митч Эванс («Ягуар») +5,499

4. Норман Нато («Вентури») +5,589

5. Джейк Деннис («БМВ-Андретти») +5,830

6. Жан-Эрик Вернь («Течита») +6,411

7. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +6,777

8. Макс Гюнтер («БМВ-Андретти») +7,562

9. Рене Раст («Ауди-АБТ») +7,798

10. Андре Лоттерер («Порше») +14,124.



Формула-Е. Положение в общем зачёте, топ-5



1. Ник де Врис – 95

2. Эдоардо Мортара – 92

3. Джейк Деннис – 91

4. Митч Эванс – 90

5. Робин Фряйнс – 89.