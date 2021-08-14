Штайнер считает, что отношение болельщиков к Мазепину изменилось в лучшую сторону

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что рад тому, что имя Никиты Мазепина исчезло из прессы в ключе скандальных поводов.
«Конечно, отсутствие имени Никиты в заголовках в том ключе, в котором это было в начале сезона, — это здорово. Сначала могло показаться, что это вообще никогда не закончится, когда всё только началось. Я бы не сказал, что фон заметок исчез полностью, но ветер точно стих. Отчасти это случилось из-за изменения отношения. Люди увидели, что на самом деле Никита — не тот человек, которым его пытались показать.
Говорил об этом с самого начала и могу снова повторить — я не был знаком с Никитой до последних месяцев прошлого сезона. Я не знал его. Но, познакомившись с ним, я сразу сказал, что люди видят в нём не того, кем он является.
Что до ошибок, то они в самом начале были у обоих пилотов. Это не неожиданность. Они новички и пытаются найти пределы возможного, как у себя, так и у машины. У обоих ранее был опыт управления более конкурентоспособными машинами — Никита работал за рулём «Мерседеса», а Мик — «Феррари». Конечно, за рулём машины, которая не так быстра, они начали допускать ошибки. Но их становится меньше, и, надеюсь, в какой-то момент они окончательно исчезнут», — приводит слова Штайнера GPFans.
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