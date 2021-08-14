Ферстаппен завёл двух котят и назвал их в честь ночного клуба и ресторана в Монако

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что завёл сразу двух котят перед летним перерывом.



«Я забираю котят в понедельник. Я кошатник? Да, и всегда был. Когда я рос, у нас дома было пять кошек и четыре собаки, птичка. Какаду. Моему отцу очень нравятся животные. Это весело, расти вместе с животными. Кошки и собаки? Они разные. Невозможно сравнивать кошек и собак. Я к тому, что собаки более преданные, а кошкам на некоторые вещи просто плевать. Они такие: «Оставь меня в покое». Но я нахожу это очаровательным, какие они гибкие и везде готовы залезть.



Но мне нужно быть осторожнее, потому что я живу на восьмом этаже, так что придётся закрывать балкон. Потому что они не понимают, насколько это на самом деле высоко. Восьмой этаж — это всё-таки высоковато. Выходить с ними на улицу лучше на поводке. Это забавно в Монако, я вижу много людей, гуляющих с кошками на поводках. Они живут в квартирах. Поймать кошку бывает чуть сложнее, чем кажется.



Выбрал ли я клички? Да. Джимми — в честь ночного клуба в Монте-Карло. А ещё есть «Сасс» (ресторан в Монако — Прим. «Чемпионата»), так что мы назовём девочку Сасси», — рассказал Макс Ферстаппен в интервью перед Гран-при Великобритании.