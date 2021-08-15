Вольф сравнил давление от борьбы с «Феррари» в прошлые сезоны и с «Ред Булл» — в нынешнем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о давлении, с которым команда сталкивается в этом сезоне, сравнив его уровень с предыдущими сезонами, когда «Мерседес» вёл борьбу с «Феррари».



«Мне кажется, что в настоящее время давление на наши ресурсы меньше, чем в двух предыдущих случаях. Конечно, с учётом предыдущих успешных выступлений сейчас мы работаем с определённой степенью уверенности. И этот каждодневный труд приносит удовольствие, благодаря чему давление сильно снижается. Да, оно и раньше было колоссальным, но мы до сих пор очень амбициозны и хотим побеждать.



Думаю, что до сих пор наиболее тяжёлыми для меня соперничествами были противостояния с «Феррари» — в 2018 и 2019 годах. Они были невероятно сильны, и мы изо всех сил пытались конкурировать с ними. В 2018 году мы отставали до летнего перерыва, а в 2019-м боролись с производительностью двигателей. Борьба была напряжённой в течение всего сезона, и только после гонки в Монце мы наконец смогли получить преимущество», — приводит слова Вольфа GPFans.

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