Алекс Албон заявил, что рассматривает возможность перехода в IndyCar

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что рассматривает вариант с переходом в IndyCar. Албон посетил Индианаполис, где вчера, 14 августа, состоялся этап IndyCar.
«Я хочу посмотреть, что здесь происходит. Конечно, моя главная цель — попасть в Формулу-1, но на этот счёт никогда не будет 100-процентной уверенности, поэтому у меня должны быть запасные варианты. Интерес к IndyCar у меня был всегда. Сейчас эта серия на подъёме, это легко заметить.
Было интересно встретиться с Роменом Грожаном, посмотреть, что он делает. Думаю, он действительно счастлив. Улыбка так и не сходит с его лица. Пока тяжело сказать, хочу ли я перейти в IndyCar. Сейчас я только знакомлюсь с командами. Это поможет мне определиться с решением. Скажем так, есть будет подходящий вариант, а в Формуле-1 таких вариантов не будет, то шансы возрастут», — приводит слова Албона Motorsport Week.
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