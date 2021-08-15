Источник: «Мерседес» намерен покинуть Формулу-E

Вероятнее всего, «Мерседес» прекратит участие в Формуле-E. Решение об этом, как ожидается, будет официально объявлено в ближайшее время. Об этом сообщает Motorsport.
По информации источника, на такой шаг «Мерседес» пошёл после решения совета директоров. Сообщается, что директор Формулы-Е уже в курсе намерений немецкой команды.
Ранее об уходе из Формулы-E по окончании сезона-2021 объявили Audi и BMW.
Напомним, после завершения первой гонки финального этапа Формулы-Е в Берлине, в которой победу одержал Лукас ди Грасси, лидерство в чемпионате продолжает удерживать пилот «Мерседеса» Ник де Врис, однако сразу 14 гонщиков продолжают сохранять шансы стать чемпионами после завершения сезона — разница между первым и 14-м местом в чемпионате составляет всего 29 очков.
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