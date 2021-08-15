Директор автодрома Формулы-1 Натали Майе найдена убитой

Директор автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе найдена убитой в собственном доме, сообщает Sudinfo. Тело женщины обнаружили утром, 15 августа.

По одной из версий, убийство совершил муж Майе — Франц Дюбуа. Кроме Натали, он убил также и её друга, находившегося в доме вместе с женщиной, после чего совершил самоубийство. Предполагаемым мотивом преступления называется ревность супруга.



Дюбуа был также довольно известной личностью в бельгийском автоспорте. Он был одним из основателей популярной серии VW Fun Cup, а также владельцем одной из команд.

Дальнейшие подробности трагического происшествия пока не разглашаются.

«Спа-Франкоршам» – одна из старейших гоночных трасс Европы. Первые заезды приняла ещё в 1921 году. Наибольшего количества побед на ней добивался легендарный Михаэль Шумахер.