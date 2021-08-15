Алонсо прокомментировал прогресс «Альпин» в нынешнем сезоне Формулы-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1, а также рассказал об изменении в расстановке сил в чемпионате.



«Думаю, что основываясь на предварительных расчётах, в начале сезона мы рассчитывали повторить прошлогодний результат «Рено». Держа в уме тот факт, что «Феррари» провела очень странный сезон-2020, выступив крайне слабо, мы полагали, что в этом году «Феррари», вероятно, окажется впереди нас.



Но при этом правда и то, что мы слишком сильно потеряли относительно «Макларена». В прошлом году «Рено» боролся с «Маклареном» до последней гонки сезона, в этом же году у нас не получается этого делать.



Если говорить о цифрах в целом, то нам удалось сократить отставание от «Мерседеса», а также от некоторых других соперников. Так что даже с учётом того, что сейчас «Альпин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, мы всё равно сократили отставание от лидеров – вот насколько плотной стала борьба. Отрывы сократились, начиная с лидеров и заканчивая командой с девятой позиции.



То же и с «Астон Мартин» – в прошлом году «Рейсинг Пойнт» боролся за подиумы и даже выиграл Гран-при, а в этом году мы значительно к ним приблизились. Так что да, расстановка сил между командами несколько изменилась, это касается и нас», – цитирует Алонсо Autosport.