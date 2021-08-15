Де Врис прокомментировал свой чемпионский титул в Формуле-Е

Чемпион Формулы-Е в составе «Мерседеса» Ник де Врис прокомментировал завоевание чемпионского титула в последней гонке сезона, которая прошла в Берлине.
«Позади такой тяжёлый сезон, в котором были взлёты и неудачи, но все в равном положении, и судьба титула решалась только в последней гонке. Думаю, нам просто очень повезло, благодаря всему, что сегодня произошло. Но я рад, что в аварии на старте никто не пострадал.
И всё-таки мы невероятно здорово провели гонку, машина позволяла ехать в хорошем темпе, но при этом я чувствовал себя мишенью, поскольку никто из соперников не церемонился и не придерживался никаких правил. Поэтому в какой-то момент я понял, что надо просто добраться до финиша, я уже чувствовал, что всё складывается как надо. В общем, в итоге мы победили», – цитирует де Вриса пресс-служба Формулы-Е.
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