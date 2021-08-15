Ферстаппен не видит разницы в том, кто будет пилотировать «Мерседес»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что ему нравится бороться с Льюисом Хэмилтоном.



«Хэмилтон – один из лучших гонщиков Формулы 1, здорово бороться с ним. Надеюсь, наше сражение будет продолжаться хотя бы ещё два года. Не знаю, чем Льюис будет заниматься потом.



Но надо сказать, что всё будет точно так же, если на машине «Мерседеса» будут выступать такие пилоты, как Расселл и Норрис. В Формуле-1 много быстрых гонщиков, которые пока не получили возможности бороться за высокие позиции. Я думаю, что Джордж и Ландо на многое способны», – цитирует Ферстаппена Channel 4.



Напомним, на последнем этапе Гран-при, который проходил в Венгрии, Макс Ферстаппен занял только 10-е место. После первой половины сезона Формулы-1 голландский гонщик отстаёт от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона на восемь очков. Ранее Ферстаппен лидировал, но неудачно провёл две последние гонки.