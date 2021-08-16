Никита Мазепин: нет никакой гарантии, что я не совершу ошибок в ближайшее время

Пилот «Хааса» Никита Мазепин раскрыл причины своих ошибок в первой половине сезона Формулы-1.
«Машины в Формуле-1 очень сложны в управлении. Не только потому, что скорости выше, но и потому, что гораздо легче потерять управление из-за сильного ветра и недостатка сцепления, когда ты просто перегреваешь шины.
Нет никакой гарантии, что я не совершу ошибок в ближайшее время. Мы работаем на все 100%, и иногда случаются ошибки.
Чтобы ехать быстро на этих машинах, нужно быть уверенным в них. Главное, что вам нужно иметь, это возможность стабильно управлять машиной и верить, что она выдержит нагрузку, которую вы на неё возлагаете. В начале этого года я не чувствовал этого, поэтому у меня не было уверенности.
Но мы упорно работаем, а инженеры верят мне. Они проделывают потрясающую работу, чтобы дать мне машину, о которой я прошу», — цитирует Мазепина Racingnews365.
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