Марко — о соперничестве Хэмилтона и Ферстаппена: надеюсь, они продолжат бороться честно

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал противостояние Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».



«По-моему, в этом году Макс доказал, что может претендовать на титул, — сказал автоспортивный консультант Red Bull. — Напомню, что в Бахрейне были проблемы с соблюдением границ трассы, стоившие нам хет-трика, ведь Ферстаппен стартовал с поула, проехал лучший круг, но упустил победу. Затем мы получили сокрушительный удар в Баку, когда он уверенно лидировал в гонке, но из-за взрыва шины сошёл. Всё это очень обидно. И всё-таки его подход к гонкам, боевой настрой и умение сохранять спокойствие говорят о том, что он сделал ещё один шаг на пути к успеху.



Мы хотим выиграть чемпионат, а для этого надо заработать как можно больше очков. Макс это знает, Хэмилтон тоже. Но в их отношениях произошло что-то, что невозможно быстро исправить, если эта проблема вообще может быть как-то решена. Я надеюсь, что они продолжат бороться честно и сохранят контроль над ситуацией», — цитирует Марко Motorsport Magazine.