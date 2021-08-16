Дженсон Баттон признался, что ему было тяжело после ухода из Формулы-1

Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон рассказал о том, как он переживал трудный период в своей жизни после ухода из Формулы-1.

«Когда я перестал участвовать в Формуле-1, то пару лет ещё гонялся в Японии, и это было здорово, но потом это закончилось. В течение шести месяцев мне было хорошо и спокойно, у нас в семье появились дети. Но затем я начал задаваться вопросом «Что мне делать дальше?». Пытался найти что-то, что даст мне тот адреналин, тот драйв, который испытывал на протяжении всей карьеры.



Я работал со спонсорами, что было здорово, но у меня не было того дела, в которое мог бы вцепиться зубами и которое могло бы действительно что-то изменить в моей жизни.

Я поговорил со своими друзьями, которые занимаются разработкой автомобилей, и они предложили мне присоединиться. Так что теперь помогаю разрабатывать то, что с удовольствием водил бы каждый день. Думаю, если смогу создать что-то, что работает для меня, то это будет работать для всех», — приводит слова Баттона Racing News 365.