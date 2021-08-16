«Мерседес» и «Ред Булл» выступили против одинакового оборудования для команд на пит-стопах

Международная автомобильная федерация объявила тендер на производство стандартизированного оборудования для пит-стопов, которое будет распространяться среди всех 10 команд с 2022 года, однако переход к этой системе в 2022 году был заблокирован командами «Мерседес» и «Ред Булл», сообщает PlanetF1.

Обе команды являются лидерами в области пит-стопов, вложив миллионы евро в эту сферу. Они не намерены отказываться от конкурентного преимущества, поэтому соглашение о переходе на одинаковое оборудование для пит-стопов в 2022 году не было достигнуто.

Пит-стопы стали важнейшей частью стратегии в современной Формуле-1, а остановки длительностью менее двух секунд стали обычным явлением. Команды неустанно работают над обучением механиков, вкладывая значительные средства в лучшее оборудование для проведения максимально быстрых пит-стопов во время гонки.