Феттель рассказал о преимуществах и недостатках 18-дюймовых шин

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился первыми впечатлениями от опыта работы с новыми 18-дюймовыми шинами «Пирелли», которые будут использоваться в Формуле-1 со следующего сезона.



«Новые шины позволяют дольше атаковать на пределе, при этом не допуская перегрева покрышек. На них комфортнее проезжать по поребрикам, они обеспечивают более высокое сцепление с трассой в медленных и среднескоростных поворотах. Я чувствовал, что проезжал эти секции быстрее, чем на нынешних шинах.



Но стоит сказать, что большие колёса ещё сильнее ухудшили обзор впереди. Также мешает неудачное расположение зеркал заднего вида. Было гораздо удобнее, когда зеркала крепились к гало. Проблема также в том, что из-за увеличенного размера колёс и появления надколёсных крыльев ты теперь вообще не видишь поребрики из кокпита», — цитирует Феттеля Auto Motor und Sport.



Тесты 18-дюймовых шин проходили в «Сильверстоуне» до начала летнего перерыва в чемпионате. За счёт более крупных размеров передние шины нового образца весят на 2,5 кг больше нынешних, а задние — на 3,5 кг.