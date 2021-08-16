Николас Латифи подпишет контракт с «Уильямс» на сезон-2022

Обозреватель официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто рассказал, что канадский пилот Николас Латифи останется в команде «Уильямс» на сезон-2022.
«Нелегко быть напарником Джорджа Расселла, который в прошлом году чуть не выиграл свой первый Гран-при, заменив Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в Бахрейне. И хотя за то время, пока они были напарниками, Латифи стабильно уступал британцу, он постепенно сократил разрыв и в Венгрии показал, что в нужной ситуации может собраться и выдать результат.
Николасу необходимо работать над квалификациями, но его гоночный темп хорош. Вдобавок его любят в команде. Согласно моим источникам, если статус-кво не изменится, Латифи сохранит своё место и на следующий сезон», — приводит слова Барретто Autosport.com.ru.
Новость о переподписании контракта с Латифи означает, что у Даниила Квята остаётся меньше шансов на переход в команду из Гроува, так как в ней останется незаполненной только одна вакансия.
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