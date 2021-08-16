Пьер Гасли поставил цель на вторую половину сезона Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился планами на вторую половину сезона-2021 Формулы-1.

«Думаю, я провёл лучший старт сезона за всю карьеру в Формуле-1. Мы были очень успешны. Понятно, что одним их самых ярких событий сезона стало попадание на подиум в Баку. Мы здорово выступали по субботам, хорошо проводили квалификации, попадая в десятку сильнейших на большинстве этапов, что можно назвать отличным достижением. По воскресеньям поначалу всё складывалось не лучшим образом, но затем, как мне кажется, нам удалось добиться прогресса и начать бороться с быстрыми машинами соперников. Иногда нам удавалось навязать борьбу «Макларену» и «Феррари».

В то же время наша борьба с «Астон Мартин» и «Альпин» обостряется, мы сражаемся за пятую позицию в Кубке конструкторов — нашей команде ещё не удавалось забраться так высоко. Это доказывает, что мы и правда проводим отличный сезон. Сейчас для меня одна из важнейших целей — занять пятое место ради ребят в команде», — приводит слова Гасли Motorsport Week.