Марко заявил, что «Ред Булл» никогда не ставил целью запятнать репутацию Хэмилтона

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийская команда не пыталась задеть лично Льюиса Хэмилтона, подавая протест на его наказание на Гран-при Великобритании.
«Мы никоим образом не пытались запятнать личность Хэмилтона. Мы только сказали, что, по нашему мнению, его действия были неправильными и наказание за аварию на Гран-при Великобритании было несоразмерным.
Если бы это был другой гонщик, мы бы поступили так же. Так что это не имело никакого отношения к Хэмилтону лично, это была наша обычная реакция на подобные инциденты», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
Хэмилтон столкнулся с Максом Ферстаппеном на гонке в Сильверстоуне и смог одержать победу, несмотря на штраф. Апелляция «Ред Булл» на слишком мягкое наказание была отклонена.
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