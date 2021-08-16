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Марко заявил, что «Ред Булл» никогда не ставил целью запятнать репутацию Хэмилтона

Марко заявил, что «Ред Булл» никогда не ставил целью запятнать репутацию Хэмилтона
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийская команда не пыталась задеть лично Льюиса Хэмилтона, подавая протест на его наказание на Гран-при Великобритании.

«Мы никоим образом не пытались запятнать личность Хэмилтона. Мы только сказали, что, по нашему мнению, его действия были неправильными и наказание за аварию на Гран-при Великобритании было несоразмерным.

Если бы это был другой гонщик, мы бы поступили так же. Так что это не имело никакого отношения к Хэмилтону лично, это была наша обычная реакция на подобные инциденты», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Хэмилтон столкнулся с Максом Ферстаппеном на гонке в Сильверстоуне и смог одержать победу, несмотря на штраф. Апелляция «Ред Булл» на слишком мягкое наказание была отклонена.

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