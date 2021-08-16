Источник: Боттас ведёт переговоры с «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ведёт переговоры с «Ред Булл» о возможности подписания контракта на сезон-2022, сообщает thejudge13 со ссылкой на свои источники в паддоке.

Нынешнее соглашение Боттаса с «Мерседесом» истекает в конце сезона-2021. В средствах массовой информации претендентом на место Боттаса называют гонщика «Уильямса» и пилота программы «Мерседес» Джорджа Расселла.



Ранее сообщалось, что Боттас может занять место в составе «Альфа Ромео», заменив в команде Кими Райкконена. Ещё одним вариантом продолжения карьеры финна называют «Уильямс».

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщал, что команда объявит о составе пилотов на сезон-2022 в ходе первых двух гонок после летнего перерыва в чемпионате. Ожидается, что состав «Ред Булл» не изменится в сравнении с нынешним сезоном.