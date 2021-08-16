Алексей Попов прокомментировал слухи о возможном переходе Боттаса в «Ред Булл»

Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал слухи о возможном переходе Валттери Боттаса в «Ред Булл».
«Больше скажу — в моём представлении слова о Боттасе в „Ред Булл“ так и останутся со знаком вопроса. Если вдруг этот вариант произойдёт и Боттаса подпишут в „Ред Булл“, я буду очень удивлён. На настоящий момент на это есть процентов пять вероятности.
Три варианта, почему это произошло. Недавно доктор Марко вбрасывал, что они готовы и Джорджа Расселла забрать, если что. Здесь возможны такие варианты. Первый — происки доктора Марко продолжаются и создаётся давление на „Мерседес“. Второй — наоборот, „Мерседес“ решил потроллить „Ред Булл“ и запустил этот слух, чтобы в „Ред Булл“ начали разбираться, кто это сказал, почему такое получилось. Заодно заставить понервничать Переса.
Третий вариант — из-за того, что летняя пауза, журналистам гоночным нужно о чём-то писать, вот и выдумывают сами варианты.
Недавно Жак Вильнёв рассказал про Стролла в „Мерседесе“, что, кстати, более вероятно, чем Боттас в „Ред Булл“. Здесь где-то 15 на 85, но не 5 на 95.
У „Ред Булл“ итак есть некоторое сопротивление тому, чтобы брать людей из чужих систем поддержки и так далее. То, что они взяли Персеа — уже удивительно. И через год его сменить на человека, который никогда к ним не имел отношения, при том, что на этот раз у них подрастают два быстрых человека — Лиам Лоусон и Юри Випс… Я не вижу, чтобы в такой ситуации им понадобился Боттас.
Тем более не вижу, чтобы Боттас был сильнее Переса. Он сильнее в квалификациях, да. Перес на фоне Макса в квалификации не тянет. Но в гонке Перес в этом году победил. Стечение обстоятельств в Баку, да, но где был Боттас? Сколько побед в этом году у Боттаса? Меньше, чем у Окона. Поэтому я не знаю, зачем им это, тем более Перес сейчас лоялен», — сказал Попов в видео на своём YouTube-канале.
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