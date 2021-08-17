Валттери Боттас поднялся на подиум гравийной велогонки в США

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выступил в гравийной велогонке SBT GRVL p/b Canyon в Колорадо, заняв по её итогам пятое место в общем зачёте и второе в своей возрастной группе. Для финна это был певырй опыт участие в подобных соренованиях.
Девушка Боттаса, Тиффани Кромвелль, финишировала в десятке в женском зачёте.
«Это было классное соренование. Мне очень понравилась моя первая велогонка по гравию. В общем зачёте 64-мильного заезда я занял пятое место из более чем 500 спортсменов и второе в моей возрастной группе.
Тиффани Кромвелл снова стала героем, завершив тяжёлую гонку в топ-10 в женском зачёте», — написал Валттери Боттас в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Валттери Боттаса.
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