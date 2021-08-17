Фредерик Вассёр: Райкконен по-прежнему может добиваться успехов

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал выступление пилота команды Кими Райкконена в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Нам нравится работа Кими, просто иногда нас подводит автомобиль и мы не можем сделать всё как полагается. Я говорю и о команде, и о Кими. Но у нас хорошие отношения, мы всё честно обсуждаем, и я уверен, что он найдёт решение.
Кими по-прежнему может добиваться успехов. Нужно вспомнить хотя бы его выступление в спринте в Сильверстоуне. Тогда он сделал несколько замечаний в адрес своего гоночного инженера, и такое происходит не первый раз в сезоне.
По-моему, это показывает насколько он мотивирован, а также это доказывает его нацеленность на результат. Если вы всю гонку боретесь за десятое место, и только на последнем круге теряете это очко, разумеется, вы будете разозлитесь. Я прекрасно понимаю Кими. Более того, я доволен такой реакцией – гораздо хуже, если бы её не было», – цитирует Вассёра GPFans.
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