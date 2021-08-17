Тото Вольф предполагает, что «Феррари» будет претендентом на чемпионство в 2022 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, каких результатов он ждёт от «Феррари» в следующем сезоне.
«Я предполагаю, что «Феррари» сможет бороться за титул в 2022 году. В следующем сезоне нам нужен чемпионат с четырьмя или пятью командами, которые претендуют на чемпионство, и «Феррари» должна быть одной из этих команд.
«У «Феррари» есть сильный дуэт гонщиков. Они оправились после слабого сезона 2020 года и стали значительно лусше. Надеюсь, они составят конкуренцию в борьбе за титул в 2022 году. Чем больше команд конкурентоспособных команд, тем интереснее для болельщиков.
Итальянская команда также подтвердила, что представит больше обновлений силовых агрегатов, которые должны приблизить их к Red Bull и Mercedes во второй половине сезона. Вольф считает, что плохой Ferrari никогда не подходит для Формулы 1.
Когда «Феррари» переживает кризис, то это плохо сказывается на всей Формуле-1. Феррари — это икона мира автоспорта, и они должны быть впереди. Никто из итальянской команды или фанатов не заслуживает такого результата, –цитирует Вольфа Speesweek.
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