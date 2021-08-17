Карлос Сайнс рассказал об адаптации в «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о том, как прошла адаптация в новой команде.



«Каждый гонщик хочет быть лучшим. Ты не можешь ограничиваться только борьбой с напарником. В «Феррари» меня ждал новый вызов. Я осознавал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов.



При этом Шарль уже отлично понимал, как нужно управлять машиной, плюс у него были налажены хорошие контакты со всей командой. В такой ситуации начинаешь задаваться вопросом, как ты сам туда впишешься. Но по прошествии полугода я могу сказать, что доволен результатом. Я был быстрым с самого начала сезона. При этом мне по-прежнему нужно работать, чтобы я мог выступать более стабильно», – цитирует Сайнса Auto Motor und Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Сайнс занимает 6 место.